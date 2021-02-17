Выявлен возможный гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Калифорнии обнаружен возможный гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов SARS-CoV-2, представляющий значительно мутировавшую комбинацию геномов этих штаммов, пишет The New Scientist.

Мутацию обнаружила Бетти Корбер, сотрудница Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в Нью-Мехико. Она представила свои выводы 2 февраля на конференции Нью-йоркской академии наук.

Речь идет о рекомбинации особо контагиозного штамма B.1.1.7, о распространении которого британское правительство объявило в середине декабря 2020 года, и штамма B.1.429, который выявили в Калифорнии и который, как предполагают, вызвал новую волну заболеваемости в Лос-Анджелесе. Мутация калифорнийского штамма повышает его резистентность к антителам, отмечает издание.

Рекомбинация это процесс смешения двух генетически близких вирусов в новую геномную комбинацию. В отличие от обычной мутации, которая представляет собой точечное изменение за один шаг, рекомбинация может вызвать за один шаг множественные изменения генома.

Происхождение образца неизвестно, но эксперты предполагают, что это может быть юг Калифорнии. Детали открытия не публиковались.

В декабре и январе в Великобритании наблюдался массовый всплеск новых случаев COVID-19, связанный с распространением нового, крайне заразного штамма вируса. Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила в январе, что "британский вариант" был обнаружен в 26 штатах США.