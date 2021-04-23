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Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

Обстрел американской базы в Ираке, старт космического корабля Crew Dragon-2 к МКС, вручение премии "Золотая Маска"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Несколько ракет разорвались на территории рядом с военным лагерем Виктория, который находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

- В Москве задержали троих полицейских по подозрению в получении взятки. Уголовное дело заведено в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции по подозрению в попытке получения взятки от потерпевшего в сумме 12 млн рублей. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

- Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX стартует к МКС. Запуск космического корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 будет осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 мск). В состав экипажа входят астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

- В Москве вручили премию "Золотая Маска". Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка Театра Наций "Сказка про последнего ангела", малой формы - постановка "Пиноккио. Театр" Электротеатра Станиславский. Лучшим балетом признана постановка Государственного академического Большого театра "Жизель". Номинации лучший современный танец был удостоен проект Ксении Михеевой "Последнее чаепитие".

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