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Байден приветствовал выступление Путина на климатическом саммите

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на него произвело положительное впечатление выступление президента РФ Владимира Путина накануне на саммите лидеров по вопросам климата.

"Я был очень воодушевлен выступлением Путина вчера по поводу мирового сотрудничества в отношении (сокращения выбросов - ИФ) диоксида углерода", - сказал он.

"И США весьма желают работать с Россией и другими странами над этим стремлением, над этим обещанием", - продолжил президент.

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В ходе выступления на саммите 22 апреля Путин заявил, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов. "От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты (...), считаем, что надежной правовой основой для создания работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН", - сказал он. Президент РФ заверил, что Россия "со всей серьезностью подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере".

Он подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила выбросы - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. "Сейчас, как результат, 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. А уровень эмиссии парниковых газов на АЭС на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - заключил Путин.

Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, готовым инвестировать в "чистые технологии" при осуществлении проектов в РФ, сообщил российский лидер.

Джо Байден Владимир Путин США

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