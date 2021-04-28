Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что не знает, приняла ли официально российская сторона приглашение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным, но обсуждение идет.

"Я не знаю, есть ли официальное согласие, но я знаю, что мы говорим об этом и говорим о сроках такой встречи", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что важно иметь возможность "четко и прямо говорить с президентом Путиным" и лидерами других стран, с которыми у США есть разногласия.

Блинкен напомнил, что Байден изначально дал понять, что "если Россия продолжит совершать агрессивные или безрассудные действия, мы ответим". При этом, подчеркнул госсекретарь, США "предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения".

"Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если та решит перейти на более предсказуемый и стабильный курс", - заявил Блинкен.

Как сообщалось, 13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.