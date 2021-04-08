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Молдавские власти скорректировали режим ЧП из-за коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайному положению при правительстве Молдавии внесла изменения в режим ЧП, введенный из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая.

И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, который возглавляет комиссию, принес извинения гражданам за некоторые предыдущие ее решения, подчеркнув, что был аннулирован полный запрет на прогулки в парках, нахождение на спортивных площадках и в зонах отдыха.

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"Этот пункт заменен положением следующего содержания - запрещено нахождение в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи, зоны отдыха) в группах более чем три человека, за исключением членов одной семьи", - сказал Чокой.

По его словам, комиссия также приняла ряд мер, направленных на поддержку населения и экономических агентов в период чрезвычайного положения.

"Будет дополнен список компенсируемых лекарств для пациентов с легкой формой COVID-19, проходящих лечение на дому. Компенсация стоимости лекарств будет достигать до 100% как для застрахованных, так и не застрахованных граждан", - сказал Чокой.

Он отметил также, что предполагается разработать механизм доставки на дом лекарств пациентам с COVID-19.

"Кроме того, поддержка бизнеса в виде субвенций ставок по кредитам продлена до 31 мая. Также до 31 мая действует механизм возмещения НДС", - заявил Чокой.

Комиссия также разрешила проводить спортивные тренировки членов национальных сборных для подготовки к участию в международных соревнованиях, а также соревнований спортивным федерациям - на свежем воздухе, без зрителей. Разрешено также прохождение практики студентам и учащимся профессионально-технических училищ выпускных курсов.

Как сообщалось, на прошлой неделе парламент Молдавии принял решение о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая. В соответствие с принятым решением, Комиссия по чрезвычайному положению утвердила ряд новых ограничений, которые вступили в силу с 3 апреля.

В частности, передвижение граждан в городах Кишинев и Бельцы запрещено в период с 23.00 до 5.00. На период ЧП запрещены также любые торжества, в том числе официальные церемонии регистрации брака или регистрации новорожденных. Регистрация должна проводиться в Бюро записей актов гражданского состояния, без торжеств, только в присутствии жениха и невесты. Лица, находящиеся в общественных местах, должны иметь при себе удостоверение личности. Запрещено проводить митинги, собрания и другие массовые акции. Все учебные заведения перешли на обучение в режиме онлайн.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Молдавия Коронавирус Аурелиу Чокой

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