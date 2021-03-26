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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:38Заразились
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Президент Молдавии попросила Москву предоставить партию "Спутник V"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о предоставлении партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом она сообщила в пятницу вечером в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова.

"Я сегодня подписала официальное письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Мы просим оказать помощь, предоставить партию вакцины "Спутник V". Также мы просим оказать содействие в приобретении вакцины, так как наша страна остро нуждается в вакцинах от коронавируса", - сказала Санду.

Она сообщила, что с аналогичной просьбой обратилась в адрес глав других государств, которые производят вакцины.

"Мы будем благодарны любой помощи. Также мы выделили деньги. Прежнее правительство и нынешний парламент не позаботились о том, чтобы заложить в бюджет средства для приобретения вакцины. Но мы изыскали эти средства, чтобы приобрести вакцины, так как это жизненно важно для страны", - подчеркнула президент.

Отвечая на вопросы ведущего, она категорически опровергла утверждения некоторых молдавских политиков о том, что "молдавские власти чинят препятствия в доставке российской вакцины в Молдавию".

Отвечая на вопрос о возможном визите в Москву, она сказала, что "визит пока не планируется, но контакты с Россией есть".

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией по всем направлениям. Визит пока не планируется. У нас сложная ситуацией с пандемией коронавируса. По этой причине мне пришлось уже отменить несколько зарубежных визитов, которые были запланированы на апрель", - отметила глава государства.

Как сообщалось, в пятницу в Молдавии зарегистрирован новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса - за сутки умерли 43 человека с диагнозом COVID-19. Общее число жертв пандемии в Молдавии составляет 4745 человек. В два предыдущих дня впервые было зарегистрировано более чем по две тысячи случаев COVID-19 за 24 часа - 2 273 и 2 132 случая заражения коронавирусом, соответственно. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 223 986, из них 197 623 человека вылечились.

Ранее президент Молдавии заявляла, что ведет переговоры с посольством РФ в Кишиневе относительно поставки российской вакцины "Спутник V".

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Молдавия Майя Санду Коронавирус Спутник V COVID-19

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