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Страны АСЕАН потребовали от властей Мьянмы прекратить насилие

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Лидеры стран АСЕАН в ходе экстренного саммита в Джакарте с участием главнокомандующего ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайна потребовали от властей этой страны остановить репрессии против оппозиции, заявил в субботу президент Индонезии Джоко Видодо.

"Насилие должно прекратиться, и следует незамедлительно возвратить Мьянме демократию, стабильность и мир", - цитирует агентство Associated Press слова президента, сказанные на саммите.

Он подчеркнул, что ситуация в Мьянме, сложившаяся после военного переворота, является неприемлемой. Также на саммите в Джакарте лидеры АСЕАН заявили Мин Аунг Хлайну, что в Мьянме нужно немедленно начать диалог между сторонами конфликта.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее в апреле Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупреждала, что нарастание напряженности в Мьянме может привести к полноценному вооруженному конфликту, как это имело место в Сирии в 2011 году.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма АСЕАН

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