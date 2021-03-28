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СМИ сообщили о гибели в Мьянме на протестах более ста человек за день

СМИ сообщили о гибели в Мьянме на протестах более ста человек за день
Протесты в Мьянме 27 марта 2021 года
Фото: Theint Mon Soe/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Не менее 114 человек были убиты в субботу в 40 городах Мьянмы при разгоне протестов против захвата власти военными, сообщает издание Myanmar Now. Такие данные интернет-портал приводит на 21:30 по местному времени (18:00 мск).

Как отмечается, среди погибших 13-летняя девочка.

По данным правозащитников, в предыдущие дни протестов, начавшихся после военного переворота в Мьянме 1 февраля, погибли 328 человек.

27 марта в Мьянме отмечалась годовщина образования вооруженных сил. Протестующие против власти военных превратили его в "день борьбы с военной диктатурой" и устроили акции протеста по всей стране.

День вооруженных сил в Мьянме отмечали в 76-й раз. Праздник приурочен ко дню начала военного сопротивления Мьянмы против японского милитаризма в 1945 году.

В субботу в столице Мьянмы Нейпьидо в честь праздника прошел военный парад, на котором присутствовали представители Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама, Лаоса, Таиланда и России. По сообщению Минобороны РФ, гостями парада в Нейпьидо стали замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны РФ.

Военный переворот в Мьянме

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Мьянма

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