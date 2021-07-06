Лавров сообщил, что РФ выступает за стабилизацию обстановки в Мьянме

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия выступает за прекращение насилия и налаживание диалога между сторонами конфликта в Мьянме, считает неприемлемыми односторонние санкции и вмешательство во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Положения "Консенсуса из пяти пунктов", принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции. В полной мере разделяем тезисы о необходимости прекращения насилия и проявления всеми конфликтующими сторонами сдержанности, налаживания диалога в целях стабилизации обстановки и достижения гражданского мира", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Он подчеркнул, что позиции России и АСЕАН также совпадают "в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы".

"Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса", - подчеркнул министр.

Комментируя слова журналиста о том, что, согласно сообщениям СМИ "российское правительство поддерживает военную хунту в Мьянме", Лавров заявил, что "СМИ в искаженном виде интерпретируют как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме".

"Лидерство АСЕАН на мьянманском треке пользуется безусловной поддержкой со стороны России", - добавил он.

Министр отметил важность контактов, в том числе очных, с участием официальных представителей Мьянмы, которые состоялись в рамках АСЕАН.

"Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране", - сказал глава МИД РФ.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. Европейский союз, США и Великобритания ввели против властей страны санкции. В июне Хлайн посетил Москву, где принял участие в конференции по безопасности и провел переговоры с представителями Минобороны РФ.