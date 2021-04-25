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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
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Жителя Майорки арестовали за заражение 22 человек коронавирусом

Жителя Майорки арестовали за заражение 22 человек коронавирусом
Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Испанская полиция арестовала мужчину по подозрению в заражении 22 человек коронавирусом. Как сообщает "Би-би-си", по предварительной информации, 40-летний житель Манакора (Майорка) продолжал ходить на работу и в спортзал, хотя у него был сильный кашель, а температура поднялась до 40C.

Кроме того, он ходил в районе своего офиса на Майорке, сняв маску и кашляя. Коллеги говорили ему, что с таким самочувствием следует отправиться домой, но мужчина снимал маску, кашлял и заявлял, что собирается всех заразить.

В заявлении полиции говорится, что у мужчины несколько дней наблюдались симптомы, схожие с симптомами коронавируса, но он отказывался пойти домой. Он сдал ПЦР-тест, но на следующее утро отправился на работу и в спортзал, не дождавшись результатов исследования.

В результате пятеро человек у него на работе и трое в его спортзале сдали положительный тест на COVID-19. Также еще 14 членов его семьи, включая троих детей, заразились коронавирусом. Отмечается, что болезнь у всех зараженных протекает без осложнений.

Хроника 09 января 2020 года – 25 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Испания коронавирус

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