В посольстве РФ в Бухаресте назвали недружественным актом высылку своего дипломата

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Высылка российского дипломата из Румынии - недружественный акт, Россия может принять ответные меры на основе принципа взаимности, заявили в посольстве России в Бухаресте.

"Сегодня в МИД Румынии был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Румынии Валерий Кузьмин. Ему была вручена нота, в которой сообщалось, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях помощник военного атташе Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата", - сказал "Интерфаксу" помощник пресс-атташе посольства.

Ранее в понедельник румынские власти объявили Гришаева персоной нон грата "за действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".