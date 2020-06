Ученые расшифровали полный геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международный коллектив ученых под руководством генетика Фабрицио Мафессони из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг) расшифровали полный геном неандертальца, обитавшего 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае. Статья об этом вышла 16 июня в американском научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Каждый участок полученного генома был прочтен 27 раз, что позволяет получить достоверные результаты, сообщает Институт археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск).

Исследователи выяснили, что чагырский неандерталец генетически ближе к европейским популяциям, чем к неандертальцам, жившим ранее в Денисовой пещере, расположенной в 100 км от Чагырской.

По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад. К тому времени там уже не один десяток тысяч лет обитали и денисовцы, а с ними ранее успели пожить и оставить свой генетический след представители первой, более древней миграционной волны неандертальцев. К приходу второй неандертальской волны их, по всей видимости, уже не было.

Ученые выяснили, что у девочки, чьи родители, как было установлено в 2018 году, относились к разным подвидам древних людей (отец - денисовец, мать - неандерталка), материнская линия относится именно к "чагырской" популяции, в отцовской линии оставили след и архаичные, первые неандертальцы.

Установлено, что чагырская популяция имела менее 60 представителей и держалась очень изолированно, чего нельзя сказать, например, о денисовцах, а также о древних людях современного физического облика (Homo sapiens), которые жили большими популяциями.

"Проведенные генетические исследования подтвердили наши археологические данные о том, что "чагырские" неандертальцы пришли из Центральной, Восточной Европы и Кавказа и принесли с собой специфическую микокскую традицию изготовления каменных орудий", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника ИАЭТ, руководителя археологических раскопок в Чагырской пещере Ксении Колобовой.

По ее словам, в фаланге, которую выбрали для исследований, была выявлена очень высокая сохранность генетического материала.

За последние годы в мире было секвенировано два полных неандертальских ядерных генома и один денисовский геном с высоким числом покрытия (количеством повторных прочтений каждого участка), что позволило ученым провести подробный сравнительный анализ этих древних людей и "чагырского" неандертальца.

На Алтае стоянки неандертальцев найдены в трех пещерах: имени Окладникова, Страшной и Чагырской.

До обнаружения неандертальцев на Алтае самое восточное расселение этой культуры было зафиксировано на северной окраине Волгограда в местечке Сухая Мечетка. Там, согласно полученным датировкам, древние люди жили около 39 тыс. лет назад.

Следы неандертальцев были найдены также в Денисовой пещере, где в эту же эпоху обитали представители еще одного подвида древних людей - денисовцев.