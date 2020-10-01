На Алтае нашли подтверждение появления денисовцев в Сибири 300 тыс. лет назад

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Археологи нашли новые подтверждения тому, что самостоятельный подвид древних людей - денисовский человек - появился на Алтае приблизительно 300 тысяч лет назад. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии (Новосибирск), член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

В этом году нижние культурные уровни в южной галерее Денисовой пещеры были детально исследованы, ученые получили большой палеолитический материал. "Этим находкам от 120 тысяч до 250 тысяч лет, это один из древнейших этапов существования человека в Сибири, на Алтае", - сказал он.

По словам Шунькова, в прошедшем полевом сезоне в Денисовой пещере исследовались самые нижние слои южной галереи, где ранее проводились только предварительные исследования.

Найденные каменные орудия свидетельствуют о том, что обитатели Денисовой пещеры владели продвинутыми для своего времени технологиями подготовки камня, отметил ученый.

"Самое для нас, пожалуй, важное в этом году, что эти массовые материалы по ведущим формам каменных орудий подтвердили достаточно четко, однозначно предположение, которое было ранее выдвинуто, что миграция этого населения - денисовцев - шла с Ближнего Востока, с запада на Алтай в определенное время - приблизительно около 300 тысяч лет назад. Этим временем датируются древнейшие слои Денисовой пещеры", - подчеркнул Шуньков.

Он также отметил, что работа по датировке найденных артефактов продолжится в лабораториях, в том числе за рубежом.

Шуньков сообщил, что найденные в пещере три года назад два зуба (молочный и моляр) и два фрагмента костей, принадлежащие, как показали палеогенетические исследования, денисовцам, также относятся к периоду 250 тыс. - 120 тыс. лет назад.

Все это позволяет сделать вывод, что эволюция человека на Алтае была связана, в основном, с популяцией денисовцев, считает археолог.

По археологическим данным, денисовский человек – самостоятельный подвид древних людей – появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, главным образом, в соседних пещерах – Чагырской и Окладникова.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 4% генов достались от неандертальцев. Также установлено, что гены денисовцев позволяют современным жителям Тибета переносить низкое содержание кислорода.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".