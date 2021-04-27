Американский патрульный корабль направился в Черное море

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton направляется в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Корабль движется по проливам в северном направлении к Черному морю, говорится в сообщении.

При этом указывается, что во время нахождения в Черном море Hamilton будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

По сообщению 6-го флота, в понедельник, 26 апреля, он провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем - Donald Cook - должны были в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США решили не посылать их в Черное море, чтобы не усиливать напряженность в регионе.