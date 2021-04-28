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Спецслужбы ФРГ будут следить за лидерами движений "ковид-диссидентов"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы Германии займутся отслеживанием действий ведущих участников протестных движений, выступающих против введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на МВД ФРГ.

Согласно министерству, такие меры вызваны обеспокоенностью, поскольку эти люди, по мнению властей, могут представлять "угрозу демократии и быть связанными с правым экстремистским крылом".

В МВД указали, что цель некоторых организаторов протестов - "подорвать доверие к государственным институтам и их представителям".

В ведомстве добавили, что ряд участников этих акций "дали явно понять, что их повестка уходит далеко за пределы простой организации протестов против мер правительства по борьбе с коронавирусом".

СМИ отмечают, что речь идет о движении Querdenker, которое не только выступает против ограничений, но и активно продвигает теории заговора относительно ситуации с коронавирусом. За последний год движение набрало десятки тысяч сторонников.

Митинг "COVID-диссидентов" прошел на прошлой неделе в Берлине, когда бундестаг принял спорные поправки к закону об инфекционной защите. Несколько тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, однако вскоре их разогнала полиция.

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