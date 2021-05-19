Главного вирусолога Бельгии охраняют от военного с гранатометом
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция Бельгии разыскивает 46-летнего военнослужащего Юргена Конингса, инструктора по стрельбе, который ранее угрожал насилием вирусологу Марку ван Рансту, который в стране отвечает за борьбу коронавирусом, сообщает RTL. Во вторник в лесу нашли автомобиль Конингса с оружием.
Марк ван Ранст с семьей укрыт в безопасном месте. Ранее ученый говорил, что угрозы в интернете его не пугают и что те, кто выступает против санитарных мер, часто оказываются расистами и адептами культа насилия.
Конингса разыскивают с вечера 17 мая, он исчез, предположительно, с оружием из своей воинской части. Как сообщает ВВС News, по данным разных бельгийских СМИ, у него может быть при себе стрелковое оружие, пулемет и даже гранатомет.
За ним, как и за некоторыми другими военными с ультра-правыми взглядами присматривали правоохранительные органы, он был включен в список лиц, представляющих потенциальную террористическую угрозу. Всего в списке Ocam около 700 человек.
Подруга Конингса забеспокоилась, когда он не вернулся домой в понедельник вечером, и обратилась в полицию. Потом было обнаружено его прощальное письмо.
Сообщалось, что перед исчезновением он оставил послания о том, что готов к смертельному бою с полицией и что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи".
Во вторник вечером в лесу в провинции Лимбург нашли автомобиль без номеров, точно такой, как был у Конингса. В машине нашли оружие. Полиция отбуксировала ее из леса.
Как сообщил представитель федеральной прокуратуры в среду, в автомобиле нашли четыре противотанковых гранатомета с боеприпасами. В прокуратуре предполагают, что при себе у разыскиваемого осталось более легкое оружие, как минимум, автомат. В его прощальном письме были угрозы в адрес госструктур и ряда лиц.
Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн сообщил телеканалу VTM Nieuws, что есть основания подозревать Конингса в буйном и жестоком нраве и предполагать, что он представляет собой острую и серьезную угрозу.
О Конингсе предупредили полицию Нидерландов, сообщает RTL.
Klopjacht op een zwaarbewapende Belgische militair. Korporaal Jurgen C. (Conings) bedreigde de Vlaamse topviroloog Van Ranst, deze is in veiligheid gebracht. Auto gevonden bij de Nederlandse grens. https://t.co/9Bf7vTrDDk— Hans de Vreij (@hdevreij) May 19, 2021