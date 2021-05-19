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Главного вирусолога Бельгии охраняют от военного с гранатометом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полиция Бельгии разыскивает 46-летнего военнослужащего Юргена Конингса, инструктора по стрельбе, который ранее угрожал насилием вирусологу Марку ван Рансту, который в стране отвечает за борьбу коронавирусом, сообщает RTL. Во вторник в лесу нашли автомобиль Конингса с оружием.

Марк ван Ранст с семьей укрыт в безопасном месте. Ранее ученый говорил, что угрозы в интернете его не пугают и что те, кто выступает против санитарных мер, часто оказываются расистами и адептами культа насилия.

Конингса разыскивают с вечера 17 мая, он исчез, предположительно, с оружием из своей воинской части. Как сообщает ВВС News, по данным разных бельгийских СМИ, у него может быть при себе стрелковое оружие, пулемет и даже гранатомет.

За ним, как и за некоторыми другими военными с ультра-правыми взглядами присматривали правоохранительные органы, он был включен в список лиц, представляющих потенциальную террористическую угрозу. Всего в списке Ocam около 700 человек.

Подруга Конингса забеспокоилась, когда он не вернулся домой в понедельник вечером, и обратилась в полицию. Потом было обнаружено его прощальное письмо.

Сообщалось, что перед исчезновением он оставил послания о том, что готов к смертельному бою с полицией и что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи".

Во вторник вечером в лесу в провинции Лимбург нашли автомобиль без номеров, точно такой, как был у Конингса. В машине нашли оружие. Полиция отбуксировала ее из леса.

Как сообщил представитель федеральной прокуратуры в среду, в автомобиле нашли четыре противотанковых гранатомета с боеприпасами. В прокуратуре предполагают, что при себе у разыскиваемого осталось более легкое оружие, как минимум, автомат. В его прощальном письме были угрозы в адрес госструктур и ряда лиц.

Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн сообщил телеканалу VTM Nieuws, что есть основания подозревать Конингса в буйном и жестоком нраве и предполагать, что он представляет собой острую и серьезную угрозу.

О Конингсе предупредили полицию Нидерландов, сообщает RTL.

Хроника 09 января 2020 года – 19 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Бельгия коронавирус Марк ван Ранст Юрген Конингс

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