Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений у Бранденбургских ворот. По данным газеты Berliner Morgenpost, в ней приняли участие около 8 тысяч человек.

Над городом барражирует вертолет. По информации СМИ, есть задержанные, активисты частично разошлись, частично переместились к зданию администрации президента ФРГ.

Ранее в среду бундестаг принял спорные поправки к закону об инфекционной защите. За внесение изменений проголосовали 342 депутата правящей коалиции, 250 проголосовали против и 64 воздержались. Оппозиционные "Левые", Свободная демократическая партия и правая "Альтернатива для Германии" закон не одобрили.

Новые коронавирусные ограничения в Германии

Как только изменения в закон вступят в силу, новые ограничения можно будет задействовать повсеместно автоматически при уровне заражений более 100 новых случаев в неделю на 100 тыс. человек. Если заражений будет более 200 на 100 тыс. человек, то вновь закроют школы и детские сады, которые и так работают при неполной загрузке. Ограничения подразумевают запрет на выход из дома с 21.00 до 05.00 местного времени, гулять в это время разрешат только владельцам собак. Уже сейчас в большинстве районов уровень заражения составляет более 100 новых случаев, что означает, что как только примут закон, выходить на улицу вечером будет нельзя.

Сейчас по правилам в Берлине с 21.00 до 05.00 местного времени нельзя находиться в общественных пространствах группами более чем из двух людей, принимать гостей дома в это время не разрешается. Встречи дома разрешены максимально для членов лишь двух семей. Большинство людей переведены на удаленную работу, всех призывают проводить тестирование перед частными встречами, избегать путешествий и носить маски-респираторы. Большинство магазинов, за исключением продовольственных, закрыто, чтобы в них попасть, нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Закрыты спортклубы, рестораны и бары, музеи и театры.