Лавров счел "абсолютно здравым" заявление Земана по взрывам в Чехии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров назвал здравыми заявления президента Чехии Милоша Земана о необходимости расследования всех версий случившегося на складе с боеприпасами в чешской Врбетице.

"Президент Земан... предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло семь лет назад на складе вооружений, более ничего", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник. По его словам, президент Чехии сделал "абсолютно здравое заявление".

По мнению главы МИД РФ, негативная реакция на слова Земана, в том числе со стороны чешского парламента, обвинившего президента в том, что он мешает расследованию инцидента, "говорит только об одном: кто-то, в том числе, кто такие заявления делает, уже для себя все решил, установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует".

Лавров также заявил, что ситуация вокруг взрывов в чешской Врбетице указывает на нарушение ряда действующих в ЕС норм и правил, а также нескольких международных конвенций.

"Все это произошло на его (Европейского союза) территории. Насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в ЕС", - сказал российский министр.

Министр добавил: "Есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе, Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Евросоюза". По мнению Лаврова, расследованием инцидента в Чехии должен заниматься ЕС.

Заявление Земана

В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии заявил, что Информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице, близ которого в 2014 году прогремел взрыв на складе боеприпасов.

"Я могу заявить, что в отчете Информационной службы безопасности говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетице", - сказал Земан в эфире чешского телевидения.

В то же время, по его словам, из этого не следует, что подозрение не было серьезным. "Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства совершили террористическое нападение, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был нанесен ущерб на миллиарды. С другой стороны, мы работаем с двумя версиями. Первая состоит в том, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами. Вторая, что это была операция иностранной разведки. Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены", - сказал Земан.

Обострение отношений Праги и Москвы

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Затем также стало известно, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.

За этими действиями Праги последовали ответные шаги Москвы, что в совокупности привело к значительному взаимному сокращению численности посольств обеих стран.