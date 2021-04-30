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Власти Киргизии заявили о прекращении боестолкновений на границе страны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Боестолкновения на киргизско-таджикской границе прекратились, сообщил в пятницу "Интерфаксу" полномочный представитель киргизского правительства в Баткенской обалсти Омурбек Суваналиев.

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"Стрельбы сейчас нет, боестолкновения прекратились. Сейчас работаем с последствиями, которые очень тяжелые", - сказал Суваналиев.

Ранее полпред сообщил, что между ним и главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым подписано совместное заявление, согласно которому, стороны согласились прекратить вооруженный конфликт и отвести военных и технику от границы.

Заявлением также предусматривается создание совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного прогресса в интересах двух дружественных народов и государств.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в минувший четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.

По последним данным Минздрава Киргизии, число пострадавших достигло 134 человек, 13 погибли.

Киргизия Таджикистан Омурбек Суваналиев

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