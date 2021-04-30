МЧС Киргизии оценит ущерб от столкновений на границе с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МЧС Киргизии создало комиссию для оценки причиненного ущерба в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммед Сваров.

"Создана комиссия для подсчета материального ущерба в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе. Однако приступить к работе она не может из-за неспокойной обстановки", - сказал Сваров.

По его словам, частично сгорела одна погранзастава Киргизии, несколько частных домов также были подожжены. Пострадали частные строения в восьми селах Лейлекского района.

"Пока говорить о предварительном ущербе рано. На линии соприкосновения достаточно сложно работать, опасно и чревато последствиями. В первую очередь мы должны оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Комиссия начнет полноценно работать после полной стабилизации обстановки в Баткенской области", - отметил Сваров.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 134 человек, 13 погибли.