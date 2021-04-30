Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:31Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 622 864+905 992

МЧС Киргизии оценит ущерб от столкновений на границе с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МЧС Киргизии создало комиссию для оценки причиненного ущерба в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммед Сваров.

"Создана комиссия для подсчета материального ущерба в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе. Однако приступить к работе она не может из-за неспокойной обстановки", - сказал Сваров.

По его словам, частично сгорела одна погранзастава Киргизии, несколько частных домов также были подожжены. Пострадали частные строения в восьми селах Лейлекского района.

"Пока говорить о предварительном ущербе рано. На линии соприкосновения достаточно сложно работать, опасно и чревато последствиями. В первую очередь мы должны оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Комиссия начнет полноценно работать после полной стабилизации обстановки в Баткенской области", - отметил Сваров.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 134 человек, 13 погибли.

Киргизия Таджикистан Мухаммед Сваров

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 30 апреля

Особый режим действует в трех сельских округах на киргизско-таджикской границе

Киргизия и Таджикистан договорились вывести военных и технику из зоны конфликта

В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 13 граждан Киргизии

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 124 человек

Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');