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Киргизия и Таджикистан договорились вывести военных и технику из зоны конфликта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан согласились вывести из зоны конфликта на границе военных и технику, сообщил в пятницу "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

"Согласно подписанному совместному заявлению стороны пришли к согласию отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации и принять меры к недопущению эскалации напряженности", - сказал Суваналиев.

Заявлением также предусматривается создание совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного прогресса в интересах двух дружественных народов и государств, отметил полпред.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.

По последним данным Минздрава Киргизии, число пострадавших достигло 134 человек, 13 погибли.

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