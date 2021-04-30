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Си Цзиньпин предложил Моди дополнительную помощь в борьбе с COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди дополнительную помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Си Цзиньпин также выразил Моди соболезнования и сказал, что обеспокоен ситуацией со вспышкой COVID-19 в Индии. При этом китайский лидер высказал уверенность в том, что Индия справится с пандемией.

Индия на грани возможностей

Ранее в Индию уже прибыла первая партия помощи от Китая, которая включает в себя 25 тысяч кислородных концентраторов. Также из КНР были отправлены 5 тысяч вентиляторов и 21 тысяча кислородных генераторов.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай отправил в Индию свыше 15 тысяч мониторов и около 3800 тонн медикаментов. Ван Вэньбинь добавил, что китайские власти приняли меры для ускорения таможенных процедур для доставки емкостей с жидким кислородом и кислородных генераторов.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии сильно ухудшилась за последние недели. В больницах наблюдается нехватка кислородных баллонов, при этом медучреждения переполнены.

Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Индия коронавирус Си Цзиньпин Нарендра Моди

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