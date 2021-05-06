Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ночь на четверг прибыл в столицу Украины. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по киевскому времени.

Как сообщалось, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такой визит позволит Украине ускорить процессы интеграции в евроатлантическое содружество.