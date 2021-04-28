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Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" Коболева

Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" Коболева
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Украины в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно назначить руководителем компании Юрия Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены", - сообщил собеседник агентства.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным "Интерфакса", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

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Депутат парламента Ольга Василевская-Смаглюк из пропрезидентской фракции "Слуга народа" написала в своем канале Telegram: "Только что на кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить подтверждения или опровержения этой информации в пресс-службе Минэнерго и НАК "Нафтогаз Украины".

Сам Коболев в фейсбуке написал, что никаких заявлений об увольнении он не писал. "Про "увольнение" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС. Никаких заявлений не писал", - написал он.

Накануне правление "Нафтогаза" представило финпоказатели компании за 2020 год. "Нафтогаз Украины" в прошлом году получил консолидированный чистый убыток в размере 19 млрд гривен против чистой прибыли в 63,294 млрд грн. в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за создания резервов под сомнительные долги. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн. и доходов от транзита газа, чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", - сказал Коболев на презентации финрезультатов. Он отметил, что по итогам первого квартала 2021 года "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

Украина Нафтогаз Андрей Коболев

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