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В Киргизии число жертв пограничного конфликта выросло до 34

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 гражданина Киргизии, 173 получили ранения, сообщает в субботу Минздрав страны.

Как отметили в ведомстве, таковы данные на 18:30 (15:30 по Москве).

Ранее сообщалось о 33 погибших и 166 пострадавших.

По данным врачей, семь пострадавших обратились за медицинской помощью, из них двое после отправлены на амбулаторное лечение, пять пострадавших с различными травмами госпитализированы в стационары в состоянии средней тяжести.

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В Минздраве сказали, что "зафиксирована еще одна смерть среди гражданского населения". Как отмечается, "скончался житель Кара-Суйского района Ошской области 1997 года рождения".

По информации ведомства, из 173 пострадавших - 31 военнослужащий, один медицинский работник, 131 - гражданские лица, по десяти пострадавшим данные уточняются.

1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Хроника 29 апреля – 01 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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