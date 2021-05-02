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Что случилось этой ночью: 2 мая, воскресенье

Рекомендации мэрии Москвы на майские, взаимные обвинения в обстрелах между Киевом и Луганском, православная Пасха

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин не счел критической ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве. Мэр подчеркнул, что в этот период нужно стараться как можно реже контактировать с людьми, а выходные дни посвятить своим близким или съездить на дачу. Утром в субботу сообщалось, что за минувшие сутки число новых пациентов с COVID-19 в Москве превысило три тысячи.

- ПВО Саудовской Аравии перехватили йеменский беспилотник. Его целью являлся саудовский город Хамис-Мушаит.

- Стороны конфликта в Донбассе вновь обменялись обвинениями в обстрелах. В ЛНР сообщают, что ВС Украины три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию республики. В Киеве заявили, что за минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций ополченцами.

- Сотрудник ГУФСИН по Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 млн руб.

- Православные христиане празднуют Пасху. В храме Христа Спасителя прошла главная пасхальная служба. Патриарх Кирилл заявил, что нынешняя Пасха дарит надежду на преодоление пандемии.

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