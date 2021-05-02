Патриарх Кирилл заявил, что нынешняя Пасха дарит надежду на преодоление пандемии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой и отметил, что этот праздник в нынешнем году несет надежду на преодоление пандемии коронавируса.

"Пасха Нового Завета - это прохождение Господа и Спасителя сквозь врата смерти, увенчанное торжеством жизни. Воскресением Христовым побежден главный враг человечества - смерть. Нынешняя же Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии тоже пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда", - сказал патриарх в пасхальном обращении к православным.

Предстоятель отметил, что пандемия дала обществу несколько уроков, которые необходимо выучить.

"Во-первых, это напоминание о хрупкости бытия. Современному человеку дана возможность убедиться в уязвимости всего, что казалось надежным и стабильным. И это учит нас по-настоящему ценить великий дар Божий - жизнь, которую так легко можно потерять", - сказал патриарх.

Второй урок, по его словам, это урок ответственности. "Такие, на первый взгляд, мелочи, как пренебрежение санитарными нормами, могут нанести человеку невосполнимый урон. Поистине в жизни нет мелочей, все значимое складывается из тех выборов и решений, которые принимаются нами ежедневно", - отметил предстоятель Русской церкви.

Еще одним, возможно, самым главным уроком патриарх назвал ценность живого человеческого общения, значимость не виртуальных, а реальных отношений друг с другом. "Мы оказались слишком самонадеянными, окружив себя гаджетами и мониторами, пребывали в уверенности, что они улучшили нашу жизнь так, что нам ничего, в общем-то, и не надо, в том числе и настоящего общения с другими. Но пандемия показала ущербность подобного бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства", - сказал он.

Вместе с тем, по замечанию патриарха Кирилла, эпидемиологические ограничения не лишили нас возможности служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал.

"Призываю всех вас, братья и сестры, в эти светлые пасхальные дни поразмышлять о жизни через призму пандемийных уроков и стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу, да поможет нам в этом Воскресший Господь, любящий, благословляющий и милующий", - закончил свое пасхальное обращение патриарх Кирилл.