Сотрудник ГУФСИН по Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 млн руб

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следователи СКР по материалам УФСБ России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в сумме 60 млн рублей, сообщает СУ СКР по региону.

"По версии следствия, в апреле 2021 года заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области получил через посредника часть взятки в виде денег в сумме 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Взамен сотрудник ведомства обещал прекратить проведение оперативных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия их результаты.

"Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.

Фигуранты дела были задержаны, им предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Сотруднику ГУФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 43-летнему мужчине, выступившему в роли посредника - домашний арест.