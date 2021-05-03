Что случилось этой ночью: понедельник, 3 мая

Пожар в центре Москвы, досрочное чемпионство "Зенита", начало Светлой седмицы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб при пожаре в центре Москвы. Возгорание произошло в доме 24/7 на улице Садовая-Каретная.

- Министр культуры Италии рассказал о проекте реставрации пола Колизея. Дарио Франческини отметил, что после реставрации на арене можно будет проводить культурные мероприятия. Также посетители смогут осматривать Колизей с места проведения боев. Подрядчик должен завершить работы к 2023 году.

- Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом. Госсекретарь США также выразил опасения по поводу кражи интеллектуальной собственности со стороны КНР. Он отметил, что также сказал председателю КНР Си Цзиньпину, что США приветствуют конкуренцию, но пояснил, что Вашингтон будет защищать американские интересы по всем направлениям.

- Пропавших при восхождении на Эльбрус туристку и гида нашли погибшими. Операцию по эвакуации их тел планируют провести 3 мая. Последний раз женщина выходила на связь 17 апреля. Поиски пропавших начались 23 апреля.

- У православных наступает Светлая седмица. Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай. Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который всегда был в России самым популярным днем для заключения брачных союзов.

- "Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу. Обыграв идущий на втором месте "Локомотив" со счетом 6:1, питерский клуб оторвался от него на девять очков за два тура до конца чемпионата. Сергей Семак третий сезон подряд приводит "Зенит" к чемпионству в качестве главного тренера.