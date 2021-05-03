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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб при пожаре в Москве в жилом доме 24/7 на улице Садовая-Каретная, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 1-го и 2-го этажей спасены 9 человек, к сожалению 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 00:34 по московскому времени. По предварительной информации, возгорание происходило на первом этаже трехэтажного дома. Дальнейшая информация уточняется.

Москва улица Садовая-Каретная МЧС

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