У православных наступает Светлая седмица

Площадь у храма Христа Спасителя Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Предстоящая неделя, называемая Светлой седмицей, станет для православных верующих временем празднования Пасхи.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что Своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

По давней традиции, любой желающий на этой неделе получит возможность забраться на колокольню и лично огласить округу колокольным звоном, поделившись таким образом с другими пасхальной радостью. Примечательно также, что на протяжении всей Светлой седмицы нет постных дней.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который всегда был в России самым популярным днем для заключения брачных союзов.

В прежние времена в Светлую седмицу было также принято совершать разного рода великодушные поступки: царь навещал тюрьмы и отпускал на волю всех заключенных, которые не совершили тяжких преступлений, а русские меценаты посещали в эти дни приюты и больницы, также стараясь помочь их обитателям. Работать в Светлую седмицу до революции было не принято.

Всего празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году отмечают 10 июня. Все это время православные верующие будут приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!", храмы будут украшены цветами и красными пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.