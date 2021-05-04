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Лукашенко пообещал европейскому бизнесу проблемы в ответ на новые санкции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству представить ему информацию о крупных европейских компаниях, которые работают в стране, и пригрозил этим компаниям ответными мерами, если ЕС введет против Белоруссии санкции.

Он заявил это на встрече с премьер-министром Романом Головченко, фрагмент видеозаписи встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить - время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу, - заявил Лукашенко. - Главное - без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем (вводить санкции в отношении Белоруссии - ИФ). Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это - санкциями по голове? Поэтому надо отвечать".

"Мы уже начали принимать такие решения", - отметил Головченко.

После этой встречи премьер сказал журналистам, что в вопросе дальнейших ответных действий Минск будет действовать "по обстановке". "Главой государства принят указ о введении специальных защитных мер. Правительством уже частично реализованы права, предоставленные этим указом. Дальше будем действовать по обстановке", - сказал Головченко.

При этом премьер-министр рассчитывает, что западные страны прекратят санкционное давление на Белоруссию и что "в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге возобладает здравый смысл", говорится в сообщении агентства.

В конце апреля правительство Белоруссии ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". 30 марта Лукашенко подписал указ о возможных запретах на ввоз в Белоруссию товаров из стран, применивших санкции в отношении белорусских компаний или граждан.

Белоруссия Александр Лукашенко Роман Головченко Евросоюз Beiersdorf Skoda Auto Liqui Moly

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