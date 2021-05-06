В Минске назвали набором клише заявление глав МИД G7 по Белоруссии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Заявление глав МИД стран Большой семерки с призывом к Минску прекратить политические репрессии и провести честные президентские выборы, в белорусском МИД назвали "стандартным набором заезженных клише".

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише, - заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. - Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов".

Он добавил, что в риторике Запада появились "настоящие лидеры оппозиции".

"Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимировать хотя бы удобную оппозицию", - объяснил пресс-секретарь.

Призыв провести президентские выборы представитель МИД расценил как "прямое давление" относительно проведения электоральных кампаний в Белоруссии.

"В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права", - заявил он и добавил, что последние президентские выборы в Белоруссии прошли под международным наблюдением.

Ранее на этой неделе министры иностранных дел стран G7 обратились к властям Белоруссии с призывом освободить незаконно заключенных в тюрьму, положить конец репрессиям против правозащитников, вступить в диалог с лидерами оппозиции и провести новые справедливые президентские выборы под международным наблюдением. Там выразили обеспокоенность политическим кризисом и кризисом в сфере прав человека вследствие сфальсифицированных, по мнению "семерки", президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии.