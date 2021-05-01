Белорусская оппозиция решила склонить Минск к переговорам через "умные санкции"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время посещения Италии обсудила с политиками этой страны варианты международной медиации по выходу из кризиса в республике, применение "умных санкций" к официальному Минску.

"Италия готова поддержать меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение "умных санкций", которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных", - говорится в сообщении в телеграме Тихановской в субботу.

Сообщается также, что "Тихановская обсудила с официальными органами, медиа и аналитическими структурами форматы и площадки для переговоров по выходу из кризиса". Речь, в частности, шла о "проведении международной конференции высокого уровня по выходу из кризиса в Беларуси, вариантах международной медиации с целью начала переговоров с демократическими силами, в том числе под эгидой ОБСЕ или группой заинтересованных стран".

Кроме того, она призвала "незамедлительно обратить внимание на ситуацию с политзаключенными, условия в тюрьмах, произвольные задержаниях и судебные процессы", а также попросила итальянских политиков "писать политзаключённым и их семьям, организовать для них программы по реабилитации, поддерживать независимые медиа".

В сообщении сказано, что Тихановская встречалась с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и рядом парламентариев.

Ранее оппозиция заявила о намерении инициировать "переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы".

Наиболее вероятной платформой для переговоров с властями Белоруссии, по мнению оппозиции, выглядит ОБСЕ.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В Белоруссии после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.