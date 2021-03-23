В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Избиратели в Израиле во вторник отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на четвертых по счету досрочных парламентских выборах за последние два года.

Гражданам страны предстоит вновь избрать однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входят 120 депутатов. Согласно опросам общественного мнения, гонка вновь будет напряженная, и не исключено, что ситуация не зайдет в тупик и не приведет к пятым выборам за последние два года.

Политический кризис в Израиле начался в 2019 года. В стране в течение двух последних лет проходили выборы, и всегда правые и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни премьер-министру Биньямину Нетаньяху, ни его политическим конкурентам, не удавалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля. Однако позднее между Нетаньяху и Ганцем вновь возникли разногласия. Кнессет 23-го созыва был официально распущен примерно через девять месяцев после последних выборов.

Эксперты ожидают, что явка, несмотря на то, что день выборов в стране всегда является официальным выходным, окажется ниже, чем на последних выборах год назад, когда она составила 71%, отчасти из-за продолжающейся обеспокоенности населения по поводу коронавируса, а также общей усталости избирателей от политического кризиса.

Люди, болеющие коронавирусом COVID-19 или находящиеся в карантине, также смогут проголосовать на выборах. Для них оборудовали отдельные кабины и мобильные избирательные участки.

Несмотря на то, что голосуют израильтяне за партии, а не за отдельных политиков, к выборам определились несколько основных "игроков" на политической арене страны: это действующий премьер Биньямин Нетаньяху, оппозиционный политик Яир Лапид и бывшие союзники премьера, вышедшие из его партии: Гидеон Саар и Нафтали Беннет.

Нетаньяху вновь добивается переизбрания, в этот раз делая ставку в своей предвыборной кампании на успехи в борьбе с пандемией коронавируса и на успех кампании по быстрой вакцинации населения Израиля. При этом через две недели в Израиле должно состояться очередное судебное заседание по делам, в рамках которых премьера обвиняют по статьям, связанным с коррупцией. Разбирательства были отложены из-за COVID-19, однако некоторое время назад они вновь возобновились.

Всего принимать участие в выборах будут 37 партий и блоков, но, согласно опросам, примерно 13 из них смогут преодолеть электоральный барьер, возглавляют список "Ликуд" и "Еш Атид".

Основную оппозицию его партии "Ликуд" составляют молодые националистические партии, стремящиеся потеснить партию Нетаньяху с лидерских позиций. Например, партия "Еш Атид" политика Яира Лапида, который баллотировался на прошлогодних выборах в составе "Кахоль-Лаван" под руководством Бени Ганца. Ганц и Нетаньяху тогда заключили соглашение о ротации, а Лапид отказался от участия в нем. На этих выборах он выступает самостоятельно, его партия центристская. Некоторые опросы показывают, что эта партия может стать второй на выборах после "Ликуда".

Экс-министр образования Гидеон Саар, которого считали "наследником" Нетаньяху, отделился от правящей партии и сформировал свою собственную - "Новую надежду". Говоря о самом Нетаньяху как о политике и конкуренте, Саар не стесняется жестких выражений. В частности, он считает, что в партии "Ликуд" имеет место "культ личности" Нетаньяху, и что Израиль оказался втянут в четвертые по счету выборы за последние почти два года из-за личных юридических проблем премьера. Свою партию он позиционирует как националистическую альтернативу "Ликуду", не обремененную судебными разбирательствами.

Беннет также раньше был союзником Нетаньяху, который на эти выборы идет как его соперник. При этом он не исключает, что его партия "Новые правые" может присоединиться к коалиции Нетаньяху, если не наберет большого преимущества. В противном случае он намерен попытаться сформировать правительство без "Ликуда".

Также на выборы идут занимающий пост министра обороны Бени Ганц с "Кахоль-Лаван" и экс-министр обороны Авигдор Либерман с партией "Наш дом Израиль", за которую традиционно голосует русскоязычная община.