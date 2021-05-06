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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 155 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире на утро четверга составило 155 203 522, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний во всем мире достигло 3 241 853 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 557 606 инфицированных COVID-19, умерли 579 276 человек.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на рекордные с начала пандемии 412 262 случая и достигло 21 077410, число скончавшихся за сутки увеличилось на 3 980 и в целом составило 230 168.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 930 183 заболевших, из них умерли 414 399 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 417,6. В США на 1 млн жителей умерли 1 783 человека, в Индии - 165, в Бразилии - 1 939.

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