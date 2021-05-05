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В России выявили почти 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили почти 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 975 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Умерли 360 пациентов, выписаны по выздоровлении 7 506 пациентов.

В Москве заболели еще 2 432 человека. В городе подтверждены 56 летальных случаев от инфекции, выздоровели 1 785 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (711) и Московская область (601) остаются регионами с наибольшим количеством случаев заражения после Москвы.

Еще 209 случаев зафиксированы в Ростовской области, 146 - в Воронежской области, 128 - в Иркутской области, 127 - в Саратовской области, 111 - в Красноярском крае, 105 - в Нижегородской области, 104 - в Челябинской области, 103 - в Свердловской области, 102 - в Пермском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

Всего в России зарегистрировано 4 млн 847 тыс. 489 случаев коронавирусной инфекции, 111 895 умерших и 4 млн 464 тыс. 550 выписанных.

Хроника коронавируса. Май.

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