Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 156 млн

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 156 077 747, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 252 119 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 604 704 инфицированных COVID-19 и зафиксирован 580 061 летальный исход.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 414 188 и достигло 21 491 598, число скончавшихся при суточном росте смертей на 3 915 составило 234 083.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 003 563 заболевших, из них умерли 416 949 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 419,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 786 человек, в Индии - 168, в Бразилии - 1 951.