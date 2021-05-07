Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Система здравоохранения Непала испытывает серьезные трудности на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Так, накануне в Непале выявили за сутки рекордное количество случаев болезни - 9 070, причем месяц назад суточный прирост составил всего 298. В среду и четверг также зафиксировали максимальные показатели смертности среди инфицированных - 58 и 54 соответственно.

"Прямо сейчас ни в одной больнице, где лечат пациентов с COVID-19, нет свободных коек", - цитирует AP слова доктора Джойтиндры Шармы из Катманду.

Он отметил, что, хотя Непал еще не достиг пика эпидемиологического кризиса, уже наблюдается нехватка баллонов с кислородом. При этом доктор заявил, что немедленно увеличить вместимость больниц не представляется возможным.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Непале за время пандемии диагностировали более 377,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 3,5 тыс. инфицированных скончались, свыше 295,3 тыс. вылечились.

В апреле в главных городах страны ввели локдаун, а на этой недели власти остановили внутреннее и международное авиасообщение.

В январе в Непале началась прививочная кампания, в которой задействовали 1 млн доз вакцин AstraZeneca, пожертвованных соседней Индией. Однако затем Индия, столкнувшись с тяжелейшей волной COVID-19, прекратила экспорт вакцин, в результате чего, в частности, вакцинация в Непале приостановилась.

Позднее прививочная кампания в стране возобновилась благодаря тому, что Китай пожертвовал 800 тыс. доз препаратов. Кроме того, по данным AP, в настоящий момент Непал ведет переговоры с РФ о поставках российской вакцины "Спутник V".