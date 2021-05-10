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Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал силовую операцию со стороны израильских властей в Восточном Иерусалиме "беспределом". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме", - заявил Кадыров.

Он добавил что мировое сообщество не должно молчать на фоне происходящего.

"Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен", — отметил Кадыров.

По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за произошедшее.

В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами, в результате которых пострадали более 200 человек. Столкновения возобновились на следующий день. Было ранено еще 80 человек.

Рамзан Кадыров Палестина Израиль

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