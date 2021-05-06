Канада разрешила прививать подростков COVID-вакциной от Pfizer

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Канады в среду одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса у подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Канадский Минздрав изучил вакцину Pfizer и пришел к выводу, что она эффективна и безопасна для детей в возрасте 12-15 лет.

В декабре 2020 года в Канаде разрешили применение этого препарата для людей в возрасте 16 лет и старше. Все прочие одобренные в Канаде вакцины - AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna - пока можно применять только с 18 лет.

Министерство здравоохранения Канады выдало это разрешение с условием, что Pfizer продолжит предоставлять ведомству данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины для молодых людей.

В США скоро могут разрешить вакцинацию детей 12-15 лет. Президент США Джо Байден накануне объявил о новом этапе иммунизации населения, который предполагает вакцинацию подростков. Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.