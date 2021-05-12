ХАМАС заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг Газы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ХАМАС готово к любому развитию ситуации вокруг сектора Газа, заявил в телеобращении глава политбюро этого палестинского движения Исмаил Ханийе.

"ХАМАС готово к любому сценарию, будь то эскалация или прекращение огня, - приводит в среду выдержки из его выступления иранский телеканал Press TV. - Мы, палестинцы, не оставим Иерусалим, не прекратим сопротивление и привлечем оккупантов к ответственности за эскалацию".

По словам Ханийе, "движение приняло твердое решение не прекращать сопротивления, пока израильтяне продолжают совершать преступления в Иерусалиме".

"Мы имеем право отвечать на израильскую агрессию и защищать интересы нашего народа, пока израильские оккупанты продолжают эскалацию", - отметил он.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила в среду о том, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов. Жертвами обстрелов стали несколько человек.

Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.