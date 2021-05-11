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Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline

Посольство РФ отвергло связь Москвы с кибератакой на Colonial Pipeline
Резервуары для хранения топлива компании Colonial Pipeline
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Москва категорически отвергает обвинения в хакерских атаках в США выступает за профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности.

"Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Вашингтоне в фейсбуке.

В посольстве добавили, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве и последовательно выступает за профессиональный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона на данный момент нет данных о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ.

Атака на Colonial Pipeline

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

В ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. О причастности этой группировки до этого сообщало со ссылкой на источники Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денег.

В сообщении Associated Press говорилось, что хакерская группировка DarkSide действует с августа 2020 года. Ее участники заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. СМИ также отмечали, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

В Colonial Pipeline Company рассчитывают, что трубопровод возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Россия США DarkSide Colonial Pipeline

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