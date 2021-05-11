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США продолжат расследование о кибератаке на Colonial Pipeline

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - США продолжают расследование о кибератаке на Colonial Pipeline и считают, что РФ, на территории которой могли находиться хакеры, должна действовать ответственно по этому вопросу. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент сказал (в понедельник - ИФ), что разведка еще не завершила сбор данных по этому делу. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг кибератаки.

"Мы подождем полной оценки нашего разведывательного сообщества", - добавила она.

В понедельник президент США Джо Байден рассказал, что США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ. В ответ в Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на корпорацию.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

Ранее в ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide.

О причастности данной группировки до этого сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP). По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении АР говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. Агентство отмечало, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Между тем, в Colonial Pipeline Company сообщили, что трубопровод, как ожидается, возобновит работу на полную мощность к концу недели.

США Colonial Pipeline Джен Псаки Джо Байден

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