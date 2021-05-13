Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Представитель Белого дома Джен Псаки Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия в какой-то степени несет ответственность за хакерскую атаку на топливопровод Colonial Pipeline, поскольку это нападение было совершено с ее территории, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Да, какая-то часть ответственности есть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

При этом она вновь ответила, что в Вашингтоне не считают, что российские власти были причастны к этой атаке.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что у США есть весомые причины считать, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в России. В Белом доме и ранее предполагали, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.