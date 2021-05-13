Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline
Представитель Белого дома Джен Псаки
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия в какой-то степени несет ответственность за хакерскую атаку на топливопровод Colonial Pipeline, поскольку это нападение было совершено с ее территории, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Да, какая-то часть ответственности есть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

При этом она вновь ответила, что в Вашингтоне не считают, что российские власти были причастны к этой атаке.

В миреColonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам $5 млн в криптовалютеЧитать подробнее

Президент США Джо Байден ранее заявил, что у США есть весомые причины считать, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в России. В Белом доме и ранее предполагали, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.

Colonial Pipeline Джо Байден США Джен Псаки

Новости по теме

Новости

Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Посол Израиля в РФ: мы ведем диалог с Москвой в связи с обострением ситуации на палестинских территориях

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');