Израиль продолжил наносить удары по объектам движения ХАМАС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Израиля нанесли удар по двум квартирам в секторе Газа, которые использовались военным крылом палестинского движения ХАМАС в качестве оружейных складов. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Она также информировала, что уничтожен офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе, который использовался для управления военной инфраструктурой.

Также отмечается, что сирены предупреждения о ракетных обстрелах со стороны ХАМАС сработали в ряде населенных пунктов Израиля, в частности, в городах Беэр-Шева, Офаким, Ашдод и Ашкелон, а также прилегающим к ним районам.

По информации 12-го канала израильского телевидения, из сектора Газа было выпущено, по меньшей мере, девять ракет, большинство из которых упало на открытой местности, одна была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

Ракетные удары были нанесены после того, как армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по трем подземным пусковым площадкам ХАМАСа в северной части Газы, сообщает издание The Times of Israel.

Оно пишет, ссылаясь на медиков, что три женщины получили легкие ранения, когда бежали в укрытие во время ракетного обстрела города Беэр-Шева.

Пресс-служба армии сообщает, что не все запускаемые боевиками ХАМАС ракеты достигают израильской территории. Так, более 200 тысяч человек в Газе остались без электричества в результате попаданий ракет в линии электропередач в самом секторе.

Ранее стало известно, что председатель политбюро группировки ХАМАС Халед Машаль заявил о готовности группировки к прекращению огня.