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В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины

В Бельгии и Франции прошли манифестации солидарности с народом Палестины
Демонстрация в поддержку палестинского народа в 73-ю годовщину Накбы в Брюсселе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. человек, по подсчетам полиции, приняли участие в манифестации в субботу в центре Брюсселя, чтобы отметить очередную годовщину Накбы (катастрофы по-арабски) - начала исхода сотен тысяч палестинцев во время возникновения Государства Израиль.

Как отметили бельгийские СМИ, на этот раз акция приобрела дополнительный смысл в связи с эскалацией в последние дни израильско-палестинского конфликта.

Манифестацию, прошедшую в спокойной обстановке, организовали несколько бельгийско-палестинских ассоциаций, а также Союз еврейских прогрессистов Бельгии. При этом организаторы заранее предупредили, что не потерпят никаких антисемитских высказываний. Манифестанты, в частности, осуждали выселения палестинцев и разрушения их домов на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Также в субботу манифестации солидарности с палестинцами прошли в нескольких городах Франции включая Париж, где акция состоялась, несмотря на запрет властей, которые опасались повторения инцидентов пропалестинского марша 2014 года, когда демонстрация вылилась в серьезные беспорядки.

Всего по стране в акциях солидарности приняли участие около 22 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. в Париже. Во французской столице полиция применила водометы и слезоточивый газ при попытках манифестантов сгруппироваться, сообщили парижские СМИ. По их данным, столкновения между манифестантами и силами порядка произошли на севере Парижа.

На акциях во Франции были задержаны более 50 человек, из них 44 в Париже.

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