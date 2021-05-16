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В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев

В Лондоне прошли демонстрации в поддержку палестинцев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тысячи человек в субботу вышли на улицы в центре Лондона, чтобы также выразить поддержку палестинцам, сообщает BBC News.

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Демонстранты требуют от Израиля прекратить авиаудары по сектору Газа и призывают британское правительство вмешаться в ситуацию.

В ночь на субботу акция в поддержку палестинцев прошла также в столице Дании. В Копенгагене собралось около 4 тыс. человек, некоторые из которых бросали камни в стражей порядка и посольство Израиля. Три человека были задержаны.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. Кроме того, в пятницу обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с военнослужащими израильской армии.

Великобритания Лондон

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