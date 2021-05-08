Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:13Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

Более 200 человек пострадали в столкновениях в восточном Иерусалиме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В результате столкновений палестинцев с полицией в восточном Иерусалиме в пятницу вечером пострадали 205 человек, сообщает в фейсбуке палестинский Красный полумесяц.

Согласно сообщению, 88 человек госпитализированы в больницы Иерусалима, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Палестинский Красный полумесяц отмечает, что у большинства пострадавших травмы лица, глаз и груди от резиновых пуль.

Палестинское министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что медицинские бригады в больнице Аль-Макасид в Иерусалиме оказали помощь 83 раненым палестинцам.

Лидер Палестины Махмуд Аббас в пятницу выступил с заявлением, в котором призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание для защиты палестинского народа от израильских репрессий и эскалации насилия в отношении палестинцев в Иерусалиме.

Он возложил ответственность на израильское правительство за инциденты в Иерусалиме, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате продолжающейся эскалации.

Столкновения произошли в двух районах Восточного Иерусалима: в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

Палестина Израиль Иерусалим

Новости

Столкновения палестинцев с полицией произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России

Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России

Что произошло за день: пятница, 7 мая

Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным этим летом

Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным этим летом
Пандемия коронавируса

ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm

Пандемия коронавируса

Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

Эстония заявила о вторжении российского Ил-96 в ее воздушное пространство

Пандемия коронавируса

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

Лукашенко пообещал, что люди "ужаснутся" подробностям дела о госперевороте

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"

Лукашенко после жалобы в Германии заявил, что "не наследникам фашизма его судить"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');