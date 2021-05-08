Более 200 человек пострадали в столкновениях в восточном Иерусалиме

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В результате столкновений палестинцев с полицией в восточном Иерусалиме в пятницу вечером пострадали 205 человек, сообщает в фейсбуке палестинский Красный полумесяц.

Согласно сообщению, 88 человек госпитализированы в больницы Иерусалима, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Палестинский Красный полумесяц отмечает, что у большинства пострадавших травмы лица, глаз и груди от резиновых пуль.

Палестинское министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что медицинские бригады в больнице Аль-Макасид в Иерусалиме оказали помощь 83 раненым палестинцам.

Лидер Палестины Махмуд Аббас в пятницу выступил с заявлением, в котором призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание для защиты палестинского народа от израильских репрессий и эскалации насилия в отношении палестинцев в Иерусалиме.

Он возложил ответственность на израильское правительство за инциденты в Иерусалиме, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате продолжающейся эскалации.

Столкновения произошли в двух районах Восточного Иерусалима: в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.