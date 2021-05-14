Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии с Газой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Израиль отклонил просьбы делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции.

Отмечается, что Египет предложил Израилю соглашение о прекращении огня сроком на один год в рамках посредничества между Израилем и группировкой ХАМАС. Представители Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса.

Египетская делегация прибыла в Тель-Авив в четверг.

Как ранее сообщалось, власти Израиля отказались устанавливать режим прекращения огня с палестинцами ранее 15 мая. К этому их призвал Каир.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

В ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа, ХАМАС в ответ возобновил обстрелы Израиля.

По последним данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.